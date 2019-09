Mobilfunk-Diskonter Spusu bringt eSIM und neuen Tarif zum Kampfpreis

Als erster Mobilfunk-Diskonter in Österreich bietet Spusu seinen Kunden als Alternative zur herkömmlichen SIM-Karte nun auch die elektronische SIM-Karte (eSIM) an. So ist es bei Spusu künftig möglich, sämtliche Tarife auf die eSIM des Smartphones beziehungsweise der Smartwatch zu legen.

Die eSIM ist fix im Mobilfunkgerät integriert und kann nicht wie eine herkömmliche SIM-Karte ausgewechselt werden. Stattdessen greift der Mobilfunkanbieter auf den Chip der eSIM zu und belegt sie mit dem entsprechenden Tarif. Für Kunden entfällt dadurch das Hantieren mit einer SIM-Karte. Auch der Wechsel zwischen Mobilfunkanbietern soll durch die eSIM theoretisch erleichtert werden.