Betrugsfälle bei eSIM: Mobilfunker stoppen Online-Aktivierung

QR-Code im Shop abholen

Um eine eSIM zu erwerben, muss man daher in Shops der Betreiber, wo man einen QR-Code für die Aktivierung bekommt. Weitere Möglichkeiten sind die Zustellung des QR-Codes und PIN über postalischen Weg, nachdem man sich bei der Hotline ausgewiesen hat. Diese Möglichkeiten, als QR-Code im Shop abholen, oder postalisch zuschicken lassen, hat zum Start auch A1 gewählt - wohl auch, um nach den Vorfällen bei Drei und T-Mobile auf der sicheren Seite zu sein.

Als dritte Variante kann man bei T-Mobile sein eSIM-Gerät nach Anruf bei der Hotline per eID aktivieren lassen, falls das vom Gerät unterstützt wird. Bei Drei gibt es zumindest die Möglichkeit, sich in der Hotline mit Kundenpasswort auszuweisen und dann per E-Mail den QR-Code zugeschickt zu bekommen. Alle Mobilfunker versichern, dass der Prozess der Bestellung und Aktivierung stetig verbessert und vereinfacht wird. Auch die reine Online-Aktivierung, ein wesentlicher Vorteil von eSIM, könnte damit ein Comeback feiern.

Drei und T-Mobile mit eSIM zufrieden

Über die bisherige Geschäftsentwicklung zeigt man sich bei T-Mobile und Drei zufrieden. Angesichts der geringen Anzahl verfügbarer eSIM-Endgeräte verzeichne T-Mobile monatlich mehr eSIM-Aktivierungen als ursprünglich angenommen, teilte Holzbauer mit.