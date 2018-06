Schweiz nimmt erste 5G-Antenne in Betrieb

Die Umsetzung der 5G-Strategie bis 2025 gilt in Österreich nach den Worten des zuständigen Ministers Norbert Hofer (FPÖ) als "eine echte Challenge". In der Schweiz rückt die neue Mobilfunkgeneration 5G indes näher: Ein halbes Jahr nach dem Test mit einer neuen Spitzengeschwindigkeit im Schweizer Mobilfunk nimmt Sunrise die erste 5G-Antenne des Landes in Zürich bereits in Betrieb.