A1 zeigt erstmals "echtes 5G" mit 1,4 Gigabit pro Sekunde

Mobilfunk-Marktführer A1 hat am Freitag in seinem Technologiezentrum im Wiener Arsenal erstmals "echtes 5G" vorgeführt. Dabei wurde demonstriert, wie Infrastruktur für das künftige 5G-Netz aussieht und welche Leistung sie erzielt. Zwischen einem Sender und einem Empfänger konnten Daten mit einem Volumen von 1,4 Gigabit pro Sekunde übertragen werden.

Eine vier Gigabyte große Datei - etwa ein Film in Full-HD-Auflösung - wäre mit dieser Geschwindigkeit in 22 Sekunden vollständig geladen. Dazu wurde eine Latenzzeit - also eine Verzögerung zwischen Sender und Empfänger - von vier Millisekunden erreicht. Zum Vergleich: Die aktuelle Mobilfunkgeneration LTE kommt auf maximal 300 Megabit pro Sekunde und mindestens 20 Millisekunden Latenzzeit.