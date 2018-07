Western Digital schließt Festplatten-Fabrik wegen SSD-Boom

In der Fabrik arbeiten 13.000 Menschen. Diese sollen eine Abfindung bekommen oder kostenlose Fortbildungskurse. Ein kleiner Teil davon, primär Ingenieure und Service-Mitarbeiter, könnten in einem Support-Zentrum weiterarbeiten. Der Großteil wird aber voraussichtlich gekündigt.

Schon 2016 wurde eine HDD-Fabrik in Malaysia geschlossen. Western Digital will zukünftig mehr SSDs produzieren. Dazu soll ein anderes Werk in Malaysia ausgebaut werden, indem bereits SSDs hergestellt werden.