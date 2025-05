Britische HMS Dragon schießt erstmals Überschallrakete ab

Bei einer Übung an der schottischen Küste gelang es dem Kriegsschiff HMS Dragon erstmals, eine Überschallrakete zu zerstören. Für die Royal Navy ist das eine Premiere, wie navaltoday berichtet.

Denn zum ersten Mal gelang es, dass die Royal Navy ein Ziel bekämpft hat, das höchst anspruchsvoll ist. Das liegt nicht nur an der Geschwindigkeit der Überschallrakete, sondern auch an den Manövern, die sie fliegen kann. Bei der Übung führte die Rakete nämlich Ausweichmanöver durch, etwa in Form von Korkenziehermanövern.