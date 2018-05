Musk nennt Tesla-Zulieferer "Seepocken" und droht mit Kündigung

Tesla-Chef Elon Musk droht allen Zulieferern mit einer Kündigung ihrer Verträge. Die Qualität der Unternehmen variiere stark, viele würden lediglich die Vertragsbedingungen ausreizen, um an möglichst viel Geld zu kommen. „Die Leistung der Zulieferer deckt eine große Bandbreite ab, von hervorragend bis hin zu schlimmer als ein betrunkenes Faultier“, schreibt Musk in einer internen E-Mail, die nun an die Öffentlichkeit geraten ist. Die kommende Woche sei nun „die letzte Gelegenheit, hervorragende Leistung zu demonstrieren“. Jeder, der diesen Standard nicht erfüllen kann, verliert am Montag seinen Vertrag.

Deadline verlängert

Diese Deadline wurde nun offenbar verlängert, wie aus einer weiteren geleakten E-Mail hervorgeht. Musk warnt darin jedoch die Zulieferer, dass sie einen Tesla-Mitarbeiter als Fürsprecher benötigen, wenn ihr Vertrag verlängert werden soll. „Jeder, der nicht einen Tesla-Mitarbeiter vorweisen kann, der seinen Ruf für sie aufs Spiel setzt, bekommt keinen Zugang zu unseren Fabriken mehr. Das gilt weltweit“, droht Musk. „Es ist an der Zeit, die Seepocken los zu werden“, schreibt er zum Abschluss. Damit spielt er auf die Krebsart an, die sich mit Saugnäpfen an anderen Tieren oder in der Nähe des Wassers festsetzt.