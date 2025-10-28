Google Play Store startet mit Altersverifizierung

Die Altersverifizierung soll schrittweise ausgerollt werden, sodass sie noch nicht bei allen Nutzerinnen und Nutzern verfügbar ist.

Wer in den USA auf YouTube unterwegs ist, muss seit kurzem seine Volljährigkeit unter Beweis stellen. Die Begeisterung darüber hält sich bei Nutzerinnen und Nutzern in Grenzen.

➤ Mehr lesen: YouTube beginnt, dein Alter zu schätzen

Jetzt startet auch der Google Play Store in den USA mit der Altersverifizierung. Damit man in Zukunft bestimmte Apps herunterladen kann, muss man beweisen, dass man 18 Jahre oder älter ist, wie androidauthority berichtet.

Wie die Altersverifzierung funktioniert

Um das Alter zu verifizieren, kann man entweder einen Ausweis oder ein Selfie hochladen, eine Kreditkarte angeben oder die E-Mail-Verifizierung durch Dienste wie verifymy.io verwenden. Bei letzterem wird ua. anhand der E-Mail-Adresse das Alter geschätzt.

„Dies geschieht durch Überprüfung von Websites und Apps, auf denen Sie diese E-Mail-Adresse zuvor verwendet haben. Wenn wir Ihr Alter anhand Ihrer E-Mail-Adresse nicht schätzen können, können Sie möglicherweise alternative verfügbare Methoden, wie einen Ausweisscan oder eine Gesichtsalterschätzung, verwenden“, wird auf der Website erklärt.

➤ Mehr lesen: Briten müssen nun ihr Alter nachweisen, wenn sie Pornos schauen wollen

Den Altersverifizierungsprozess auf YouTube haben einige Nutzerinnen und Nutzer kritisiert. Sie wurden fälschlicherweise als Minderjährige eingestuft. Passiert das beim Google Play Store könnte es sein, dass man gewisse Apps nicht herunterladen kann. Die anderen Methoden, wie das Hochladen eines Ausweises, werden nur ungern genutzt, da manche Nutzerinnen und Nutzer Bedenken hinsichtlich der Datenspeicherung haben.