Shitstorm nach sexistischen Facebook-Nachrichten an Sigi Maurer

Auf das Posting haben bis Mittwochnachmittag rund 2.000 Facebook-Nutzer reagiert, es wurde mehrere hundert Mal geteilt. Auch auf Twitter gab es zahlreiche Reaktionen.

Dementi

Der Inhaber des betroffenen Geschäfts erklärte auf Facebook, er wisse von den Nachrichten nichts. Demnach sei der Computer im Lokal mehreren Leuten zugänglich und er distanziere sich von den Nachrichten. Mittwochabend war das Facebook-Profil des Inhabers dann nicht mehr öffentlich aufrufbar.

In den Kommentaren bezweifeln zahlreiche Nutzer die Version des Lokalinhabers. So wird unter anderem darauf hingewiesen, dass der Einsatz von Satzzeichen in den Screenshots der Nachrichten und in der Erklärung auf Facebook sehr ähnlich ist, was zumindest vermuten lasse, dass es sich um denselben Verfasser handeln könnte.