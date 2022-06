Komiker-Duo bekennt sich zu gefälschtem Klitschko-Gespräch mit Ludwig

Mehrere europäische Politiker*innen sind in den vergangenen Wochen von einem falschen Vitali Klitschko kontaktiert worden. Er lud unter anderem den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), die Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey und den Bürgermeister von Madrid, José Luis Martinez-Almeida, sowie ein Staatsoberhaupt von Budapest zu einem Gespräch per Videotelefonie ein.

Nun hat sich ein russisches Komiker-Duo gegenüber dem ARD-Politikmagazin Kontraste zu der Serie von Videoanrufen bekannt und gibt an, hinter den gefälschten Video-Anrufen zu stecken. Das Komiker-Duo Vladimir Krasnov und Alexei Stolyarov treten in Russland unter den Künstlernamen „Vovan“ und „Lexus“ auf und gaben an, am Donnerstag ein Video mit den „besten Scherzen“ aus den Gesprächen mit den europäischen Bürgermeistern online stellen zu wollen.

Keine Angaben, wie sie die Fälschung gemacht haben

Die Fälschung sei kein Deepfake gewesen, sondern es sei „leicht“ gewesen, gab Stolyarov gegenüber ARD Kontraste an. Der deutsche Investigativ-Journalist Daniel Laufer, der mit dem Komiker-Duo sprach, deckte vor ein paar Tagen auf, dass die Fälscher*innen höchstwahrscheinlich lediglich bereits bestehende Aufnahmen von Klitschko clever aneinandergefügt haben, um so den Anschein eines Gesprächs zu imitieren.

Wie genau die Komiker die gefälschten Videoanrufe durchgeführt haben, wollten sie gegenüber Laufer jedoch nicht klarstellen. Sie erwähnten jedoch, dass sie ihre Gesprächspartner*innen mittels Social Engineering ausspioniert hatten, also Informationen über sie und ihr Umfeld gesammelt hatten, um bei der Kontaktaufnahme überzeugend zu wirken.