Was ist ein echtes Deepfake-Video?

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig soll am vergangenen Wochenende mit einem Deepfake von Vitali Klitschko telefoniert haben (die futurezone berichtete). Doch Expert*innen zweifeln, ob es sich wirklich um ein Deepfake handelte. Denn was man gemeinhin als Deepfakes bezeichnet, also als realistisch wirkende, aber falsche Medieninhalte, sind laut Experten oft nur Film-Tricks.

Der deutsche Investigativ-Journalist Daniel Laufer gibt etwa dem Kurznachrichtendienst Twitter zu bedenken, dass die Fälscher*innen hingegen lediglich bereits bestehende Aufnahmen clever aneinanderfügte, um so den Anschein eines Gesprächs zu imitieren.