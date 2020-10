"Präsident Trump ist ein kompletter Vollidiot", sagt der ehemalige US-Präsident Barack Obama in einem Video das 2018 auf YouTube veröffentlicht wurde und viel Aufsehen erregte. Obama mag sich das vielleicht gedacht haben, laut aussprechen würde er es aber nicht. In dem Video wurden ihm die Worte vom Schauspieler und Regisseur Jordan Peele in den Mund gelegt, der mit dem Clip auf die Gefahren von Fake News und Deepfake-Videos aufmerksam machen wollte.

"Viele Deepfakes lassen sich noch leicht erkennen", sagt Alexander Schindler: "Etwa an Gesten, die nicht ganz zum Text passen. Kopfbewegungen und Körperhaltungen können nicht so gut manipuliert werden", erläutert der Wissenschaftler, der am AIT Austrian Institute of Technology, zu Medienmanipulationen forscht. Und auch die Stimme ist nicht jene des ehemaligen US-Präsidenten, sondern stammt von einem Schauspieler, der Obama nachahmte.