Deepfakes: "Dem Gesicht kann man nicht mehr vertrauen"

futurezone: Sie forschen zu Deepfakes und arbeiten an Software, die sie erkennen kann. Wie groß ist das Problem?

Giorgio Patrini: 2017 waren gerade einmal eine Handvoll solcher Videos im Umlauf. Zuletzt haben wir über 17.000 gezählt. Die Anzahl der Videos ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen.

Welche Bereiche sind davon betroffen?

Die meisten Deepfake-Videos sind Pornos. In den vergangenen 18 Monaten haben wir in dem Bereich viele neue Aktivitäten gesehen. Manche ziehen das auch schon als Geschäft auf. Sie produzieren Videos, in denen Gesichter von Stars oder Leuten des öffentlichen Lebens ohne deren Wissen in pornografische Szenen hineinmontiert werden. Das hat sehr stark zu dem Wachstum beigetragen.

Diese Videos werden auf Pornoseiten veröffentlicht?

Es gibt bereits eigene kostenpflichtige Seiten dafür, einige werden auch auf Mainstream-Pornoseiten hochgeladen.

Wo kommen Deepfakes noch zum Einsatz?

Wir haben Fälle gesehen, wo sie zum Betrug in sozialen Medien, für Social Engineering und für Desinformationskampagnen eingesetzt wurden. Aber das steht erst am Anfang.

Wie kann man sich das vorstellen?

Es werden Fake-Accounts in Online-Netzwerken erstellt, bei denen die Profilbilder von künstlicher Intelligenz generiert wurden. Auf diese Weise posten dann Leute, die es gar nicht gibt und die nicht zurück verfolgt werden können, auf Facebook oder anderen Netzwerken Kommentare. Oder es finden sich auf Linkedin Profile von Leuten, die vorgeben, für die Regierung zu arbeiten und versuchen anderen Leuten Informationen zu entlocken.

Wo stehen wir bei Deepfakes technologisch?

Derzeit ist die Frage, wie viele Bilder und Videos eingesetzt werden, um die künstliche Intelligenz zu trainieren und auf welche Rechenleistung man zurückgreifen kann. In kurzer Zeit lassen sich damit bereits sehr überzeugende Videos generieren. Wenn man sie in geringer Auflösung am Smartphone sieht, kann man davon schon getäuscht werden. Es gibt bereits sehr gute Software zur Manipulation von Lippenbewegungen, die auch von Leuten mit wenig technischer Expertise genutzt werden kann.