Facebook zeigt, wie schwer man Deepfakes erkennt

Man kann seinen Augen nicht mehr trauen, zumindest nicht, wenn es um Bilder und Videos im Internet geht. Denn Deepfakes, also manipulierte Videos, sind inzwischen mit zahlreichen Hilfsmitteln erstellbar. Facebook und Microsoft hatten daher einen offenen Wettbewerb gestartet, bei dem Nutzer Algorithmen einreichen konnten, die solche manipulierten Videos erkennen können. Der Gewinner erhielt ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar.

In solchen Videos taucht plötzlich Sebastian Kurz beim Songcontest auf und Arnold Schwarzenegger übernimmt die Rolle von Javier Bardem in „No Country for Old Men“. Das sind die harmloseren Fälle. Insbesondere in den USA, wo noch heuer die Präsidentschaftswahl ansteht, fürchtet man, die Technologie könnte zur Manipulation eingesetzt werden. Der Contest sollte dabei helfen, das zukünftig zu verhindern.

Genauigkeit knapp über 65 Prozent

Die Ergebnisse des Wettbewerbs hat Facebook nun veröffentlicht. Das Sieger-Programm konnte Deepfakes mit einer Genauigkeit von 65,18 Prozent erkennen - ein ernüchterndes Ergebnis. Facebooks Technik-Chef, Mike Schropefer, zeigte sich laut The Verge in einer Pressekonferenz allerdings zufrieden. Die eingereichten Programme könnten Forschern in Zukunft eine wichtige Unterstützung bieten, sagt er.