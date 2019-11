Dieser Arnold Schwarzenegger ist täuschend echt

Der YouTube-Channel „ Ctrl Shift Face“, ein Spezialist in Deepfakes, hat unlängst einen überarbeiteten Kurztrailer von „No Country for Old Men“ veröffentlicht, in dem gleich drei berühmte Schauspieler zu sehen sind: Leonardo DiCaprio, Willem Dafoe und Arnold Schwarzenegger. Alle drei spielen die gleiche Rolle, die im Originalfilm von Javier Bardem verkörpert wird.

Stimme durch Synchronsprecher

Die Gesichter der Schauspieler wurden mithilfe der verwendeten Software über Bardems überlagert. Für die Stimmen sorgten Synchronsprecher. Während die DiCaprio-Version noch nicht zu hundert Prozent stimmig ist, wirkt jene mit Arnold Schwarzenegger täuschend echt.