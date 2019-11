Amazon bringt Universalfernbedienung mit Alexa

Soundsystem, TV-Gerät, AV-Receiver und Streamingstick - jedes Gerät hat seine eigene Fernbedienung, was mitunter zu einer nervigen Anhäufung auf der Couch führt. Amazon will dem nun den Fire TV Blaster - eine sprachgesteuerte Alexa-Universalfernbedienung - entgegensetzen. Damit sollen sämtliche Entertainment-Geräte per Sprachbefehl gesteuert werden können.

"Kunden müssen dann nicht mehr verschiedene Fernbedienungen benutzen, um Geräte an- oder auszuschalten, Eingangskanäle zu wechseln, die Wiedergabe zu steuern oder die Lautstärke zu regeln", heißt es von Amazon. Auf "Alexa, spiel Stranger Things auf Fire TV" schaltet sich demnach das Fernsehgerät und das Soundsystem ein und die Wiedergabe startet.