Cherys neuer Feststoffakku bringt 1.300 km Reichweite für E-Autos

20.10.2025

Der chinesische Autohersteller hat eine vielversprechende Solid-State-Batterie vorgestellt.

Der chinesische Autohersteller ist hierzulande ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. In seinem Heimatland zählt Chery mit seinen zahlreichen Marken aber zu den größten Autoherstellern. Dass das Unternehmen auch bei Forschung und Entwicklung vorne mitspielt, stellt Chery mit einer neuen Feststoffbatterie unter Beweis. Auf der hauseigenen Global Innovation Conference wurde eine Solid-State-Akku vorgestellt, der eine Energiedichte von 600 Wh/kg aufweist. Damit wird angegeben, wie viel Energie in einem Kilogramm gespeichert werden kann. Handelsübliche Batterien in Elektroautos weisen derzeit in der Regel nicht mehr als 300 Wh/kg auf. ➤ Mehr lesen: Wieso sind Festkörperbatterien noch nicht in jedem Auto und Handy?

Hohe Reichweite, innovative Fertigung Eine doppelt so hohe Energiedichte bedeutet, dass E-Autos damit eine doppelt so hohe Reichweite aufweisen können. Gemessen an aktuellen Batterien, würden Elektrofahrzeuge mit dem Feststoffakku von Chery ungefähr 1.300 Kilometer weit kommen. Oder umgekehrt: Sie könnten die aktuelle Reichweite beibehalten, aber einen halb so großen Akku, der dementsprechend auch weniger wiegt, integriert haben. Chery hat offenbar eine innovative Möglichkeit gefunden, den festen Elektrolyten in die Batterie einzubauen. Dabei wird der Feststoff nicht einfach hergestellt und dann in die Batteriezelle eingesetzt. Vielmehr wird der Elektrolyt als Vorläufermaterial eingebracht und härtet dann im Inneren der Zelle aus. Das soll die Verbindung zwischen Elektrolyten und den Elektroden verbessern. ➤ Mehr lesen: Preis für Feststoff-Akkus wird dramatisch fallen

Was sind Vorteil von Feststoffbatterien? Toggle Infobox Mehr Energie auf kleinerem Raum

Feststoffbatterien können deutlich mehr Energie speichern als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus. Das bedeutet: Größere Reichweite bei gleichem Platzbedarf oder kleinere, leichtere Batterien für dieselbe Reichweite. Weniger Brandgefahr, mehr Sicherheit

Statt einer brennbaren flüssigen Elektrolytlösung nutzen Solid-State-Akkus einen festen Elektrolyten, der nicht entflammbar ist. Dadurch sinkt das Risiko von Überhitzung, Kurzschlüssen oder Explosionen erheblich. Schnelleres Laden und längere Lebensdauer

Feststoffbatterien ermöglichen höhere Ladegeschwindigkeiten. Außerdem altern sie langsamer, was die Lebensdauer der Batterie deutlich verlängert.