Mercedes zeigt Foto von neuem, günstigerem E-Auto

Marktstart in USA verzögert sich

Erst vor einigen Tagen hat Daimler bekannt gegeben, dass der Marktstart seines ersten elektrischen SUV - der Mercedes EQC - um ein Jahr hinausgeschoben wird. Begründet wird der neue Zeitplan mit der hohen Nachfrage in Europa.

Daimler wolle sich zunächst auf die Auslieferungen in den Heimatmärkten konzentrieren und den Marktstart in Übersee erst 2021 angehen, heißt es in einem Statement. Der Fokus auf die Nachfrage in Europa sei eine strategische Entscheidung. In Österreich gibt Daimler den Preis für den Mercedes EQC mit 75.500 Euro an. In Den USA soll das Elektro-SUV ab 67.900 Dollar zu haben sein.