Samsung Galaxy Watch mit bis zu sieben Tagen Akkulaufzeit

Neben dem Galaxy Note 9 will Samsung in Kürze ein weiteres Spitzenmodell vorstellen – in der Kategorie Smartwatch. Dass das neueste Modell nicht Gear S4 heißen wird, sondern vermutlich Galaxy Watch, ist bereits bekannt. Jetzt wurden auf Reddit weitere Infos zu dem Wearable geleakt.

Der Reddit-User Wan997 hat die Infos angeblich von einem Samsung-Angestellten. Demnach wird es die Galaxy Watch in zwei verschiedenen Größen geben: 42mm und 46mm. Vom Vorgängermodell S3 gibt es zwar auch zwei Modelle, Frontier und Classic, diese sind aber gleich groß.

Mit dem 42mm-Modell möchte Samsung Frauen ansprechen, denen die S3 zu groß ist. Aus früheren Leaks ist bekannt, dass es die Galaxy Watch in der neuen Farbe Roségold geben wird. Es ist möglich, dass diese nur für das 42mm-Modell angeboten wird.