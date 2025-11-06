"Türkischer Tesla" kommt zum Kampfpreis auf den Markt

In Deutschland werden die ersten Modelle der Togg-Elektroautos ausgeliefert. Sie stellen sich direkt gegen VW und Tesla auf.

In der Türkei ist Togg bereits der Marktführer bei Elektroautos. Nun wagt das Unternehmen den Sprung nach Deutschland und startet dort mit der Auslieferung. Die ersten 600 Pkw wurden in Stuttgart übergeben, wie das Handelsblatt berichtet. Togg positioniert sich als "türkischer Tesla" und will zunächstdie deutsch-türkische Community ansprechen. Auch darüber hinaus könnten die Togg-Elektroautos auf Interesse stoßen, was auf den vergleichsweise niedrigen Preis zurückzuführen ist. Die beiden Modelle, die in Deutschland als erstes an den Start gehen, sind ab rund 40.000 Euro zu haben. Damit sind die türkischen E-Autos in Deutschland etwas günstiger als der VW ID.4 oder das Tesla Model Y. Ob und wann die E-Autos von Togg auch in Österreich auf den Markt kommen, ist unklar.

E-SUV und E-Limousine Die beiden Togg-Autos unterscheiden sich in erster Linie durch die Fahrzeugform: der T10X ist ein elektrisches SUV, beim T10F handelt es sich um eine vollelektrische Limousine. Cockpit, Software und Motorisierung ist bei den beiden Modellen weitgehend deckungsgleich. ➤ Mehr lesen: Longbow Speedster ist das weltweit erste „federleichte Elektroauto“ Das E-SUV T10X ist in insgesamt 4 Varianten erhältlich. Das Modell mit einer Motorleistung von 160 kW (218 PS) weist mit 523 Kilometer die höchste Reichweite nach WLTP-Messverfahren auf. Die Kapazität des Akkus liegt bei 88,5 kWh, die maximale Ladeleistung wird mit bis zu 180 kW angegeben.

E-Limousine mit mehr Reichweite Das Topmodell des T10X hat die doppelte Motorleistung (320 kW / 435 PS), kommt aber durch den Allradantrieb auf eine geringere Reichweite von 468 Kilometer. Das Basismodell hat einen kleineren Akku mit 52,4 kWh und eine Reichweite von 314 Kilometer. Diese Variante ist derzeit noch nicht in Deutschland verfügbar, dürfte dann aber für weniger als 40.000 Euro zu haben sein. Die E-Limousine T10F hat dieselben Motorisierungsvarianten, Akkukapazitäten und Ladeleistungen. Die Limousine kommt aber durch ein niedrigeres Gewicht auf eine höhere maximale Reichweite von bis zu 623 Kilometer.

Riesige Screens im Cockpit Das Cockpit wird von einer Display-Landschaft aus mehreren Bildschirmen dominiert, die sich nahezu über die gesamte Breite des Innenraums zieht. Als Instrumententafel dient ein 12,3 Zoll Screen. Daran anschließend befindet sich ein riesiger, länglicher Touchscreen mit einer Diagonale von 29 Zoll. Der langgezogene Bildschirm kann in mehrere Teile aufgeteilt werden. ➤ Mehr lesen: Jaguars kontroverses Luxus-Elektroauto auf der Straße gesichtet Einen weiteren Screen gibt es in der Mittelkonsole. Fortschrittliche Fahrassistenzsysteme sind ebenso mit an Bord, wie eine Smartphone-App, die für die Verbindung zwischen Fahrzeug und Handy zuständig ist.

