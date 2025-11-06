Ein blaues Togg-SUV fährt auf einer Straße vor einem modernen Gebäude.

Togg T10X

© Togg

"Türkischer Tesla" kommt zum Kampfpreis auf den Markt

Florian Christof

In Deutschland werden die ersten Modelle der Togg-Elektroautos ausgeliefert. Sie stellen sich direkt gegen VW und Tesla auf.

In der Türkei ist Togg bereits der Marktführer bei Elektroautos. Nun wagt das Unternehmen den Sprung nach Deutschland und startet dort mit der Auslieferung. Die ersten 600 Pkw wurden in Stuttgart übergeben, wie das Handelsblatt berichtet. Togg positioniert sich als "türkischer Tesla" und will zunächstdie deutsch-türkische Community ansprechen. 

Auch darüber hinaus könnten die Togg-Elektroautos auf Interesse stoßen, was auf den vergleichsweise niedrigen Preis zurückzuführen ist. Die beiden Modelle, die in Deutschland als erstes an den Start gehen, sind ab rund 40.000 Euro zu haben.

Damit sind die türkischen E-Autos in Deutschland etwas günstiger als der VW ID.4 oder das Tesla Model Y. Ob und wann die E-Autos von Togg auch in Österreich auf den Markt kommen, ist unklar. 

E-SUV und E-Limousine

Die beiden Togg-Autos unterscheiden sich in erster Linie durch die Fahrzeugform: der T10X ist ein elektrisches SUV, beim T10F handelt es sich um eine vollelektrische Limousine. Cockpit, Software und Motorisierung ist bei den beiden Modellen weitgehend deckungsgleich.

Das E-SUV T10X ist in insgesamt 4 Varianten erhältlich. Das Modell mit einer Motorleistung von 160 kW (218 PS) weist mit 523 Kilometer die höchste Reichweite nach WLTP-Messverfahren auf. Die Kapazität des Akkus liegt bei 88,5 kWh, die maximale Ladeleistung wird mit bis zu 180 kW angegeben. 

E-Limousine mit mehr Reichweite

Das Topmodell des T10X hat die doppelte Motorleistung (320 kW / 435 PS), kommt aber durch den Allradantrieb auf eine geringere Reichweite von 468 Kilometer. Das Basismodell hat einen kleineren Akku mit 52,4 kWh und eine Reichweite von 314 Kilometer. Diese Variante ist derzeit noch nicht in Deutschland verfügbar, dürfte dann aber für weniger als 40.000 Euro zu haben sein. 

Die E-Limousine T10F hat dieselben Motorisierungsvarianten, Akkukapazitäten und Ladeleistungen. Die Limousine kommt aber durch ein niedrigeres Gewicht auf eine höhere maximale Reichweite von bis zu 623 Kilometer

Togg T10X

Ein blaues Togg-Elektroauto steht vor einem modernen Gebäude.
Innenansicht eines Togg T10X mit digitalem Armaturenbrett und beigen Ledersitzen.
Ein blaues Togg T10X fährt auf einer Straße entlang eines modernen Gebäudes.

19 Bilder

Ein blaues Togg-Elektroauto steht vor einem modernen Gebäude.

© Bild: Togg

Innenansicht eines Togg T10X mit digitalem Armaturenbrett und beigen Ledersitzen.

© Bild: Togg

Ein blaues Togg T10X fährt auf einer Straße entlang eines modernen Gebäudes.

© Bild: Togg

Das Interieur eines Togg T10X mit einem Smartphone in der Mittelkonsole.

© Bild: Togg

Eine Familie geht an einem blauen Togg T10X vorbei.

© Bild: Togg

Ein Mann fährt ein Auto mit hellem Interieur und großem Panoramadisplay.

© Bild: Togg

Das Interieur eines Togg T10X mit Fokus auf das Infotainment-System und die Klimaanlagensteuerung.

© Bild: Togg

Die Rückansicht eines blauen Togg T10X Elektro-SUV vor blauem Hintergrund.

© Bild: Togg

Innenansicht eines Autos mit hellen Ledersitzen und einem großen Panorama-Glasdach.

© Bild: Togg

Ein dunkelblaues Togg T10X Elektro-SUV vor einem hellblauen Hintergrund.

© Bild: Togg

Das Armaturenbrett eines Togg-Fahrzeugs mit einem Display, das verschiedene Apps und Informationen anzeigt.

© Bild: Togg

Innenansicht eines Autos mit großem Bildschirm, der Navigations- und App-Informationen anzeigt.

© Bild: Togg

Das Interieur eines Autos mit Fokus auf Lenkrad und digitalem Armaturenbrett.

© Bild: Togg

Innenansicht eines Autos mit hellem Interieur und großem Panoramadach.

© Bild: Togg

Ein türkisfarbener Togg T10X parkt, während ein Mann und eine Frau sich ihm nähern.

© Bild: Togg

Ein blaues Togg-Elektroauto wird an einer Trugo-Ladestation aufgeladen, während ein Mann vorbeigeht.

© Bild: Togg

Das Interieur eines Autos mit Fokus auf das digitale Armaturenbrett und den Touchscreen.

© Bild: Togg

Ein blaues Togg-SUV fährt auf einer Straße vor einem modernen Gebäude.

© Bild: Togg

Ein blauer Togg T10X fährt auf einer Straße entlang eines modernen Gebäudes.

© Bild: Togg

Riesige Screens im Cockpit

Das Cockpit wird von einer Display-Landschaft aus mehreren Bildschirmen dominiert, die sich nahezu über die gesamte Breite des Innenraums zieht. Als Instrumententafel dient ein 12,3 Zoll Screen. Daran anschließend befindet sich ein riesiger, länglicher Touchscreen mit einer Diagonale von 29 Zoll. Der langgezogene Bildschirm kann in mehrere Teile aufgeteilt werden.

Einen weiteren Screen gibt es in der Mittelkonsole. Fortschrittliche Fahrassistenzsysteme sind ebenso mit an Bord, wie eine Smartphone-App, die für die Verbindung zwischen Fahrzeug und Handy zuständig ist.

Togg T10F

Togg T10F
Togg T10F
Togg T10F

7 Bilder

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg T10F

© Bild: Togg

Togg produziert in der Türkei

Gefertigt werden die Togg-Autos in der hauseigenen Fabrik in Gemlik im Westen der Türkei. Togg ist eine Abkürzung und steht für "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu", was so viel bedeutet wie "Turkey's Automobile Joint Venture Group".

(futurezone) | Stand: 06.11.2025, 11:27 Uhr

Florian Christof

Großteils bin ich mit Produkttests beschäftigt - Smartphones, Elektroautos, Kopfhörer und alles was mit Strom betrieben wird.

Florian Christof

