Probesitzen im 7.000 Euro Elektroauto: Dieses Microcar kommt nach Europa

Die kleinen Elektroautos aus Dubai sind minimalistisch und leistbar. Allzu stabil wirken sie aber leider nicht.

Ein kleiner Überraschungsfund auf der diesjährigen IFA in Berlin war Astraux. Das Unternehmen aus Dubai hat auf der Technikmesse angekündigt, ihr elektrische Micro-Autos nach Europa bringen zu wollen. Astraux hat Prototypen des Fahrzeugs ausgestellt, in die man sich hineinsetzen konnte. Die Microcars sollen in mehreren Varianten auf den Markt kommen, die sich aber lediglich in der Motorisierung unterscheiden. Das günstigste Modell - AL6 - will auf eine Reichweite von bis zu 95 Kilometer kommen. Es baut auf einem 5-kW-Elektromotor auf und hat eine maximale Geschwindigkeit von 45 km/h. ➤ Mehr lesen: Toyota zeigt elektrisches Mikrocar ohne Pedale

Reichweite und spartanisches Cockpit Die besser ausgestattete Pro- und Ultra-Variante des AL6 haben mit bis zu 150 Kilometer eine höhere Reichweite. Top-Speed und Motorleistung bleiben aber gleich. Das Basismodell soll demnächst für 6.990 Euro in Europa verfügbar sein, so ein Astraux-Mitarbeiter gegenüber der futurezone. Die AL7-Serie kommt im selben Look, will aber mehr Reichweite und einen höheren Top-Speed bieten. Mit einer Akkuladung soll man hier bis zu 150 Kilometer kommen. Die maximale Geschwindigkeit liegt bei 90 km/h, die Motorleistung bei 10 kW. Der Basispreis des AL7 liegt bei 8.990 Euro. Im Inneren sind beide Microcars spartanisch ausgestattet. Es ist nur das Notwendigste vorzufinden. Bluetooth-Schlüssel, eine App sowie Klimaanlage gehören aber zur Serienausstattung. Im Sichtfeld hinter dem Lenkrad befindet sich eine Abstellfläche für das Smartphone und das Tablet. ➤ Mehr lesen: Citroën bringt Mini-E-Auto ohne Türen

