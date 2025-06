Kurioses E-Microcar legt sich in die Kurven wie ein Motorrad

Es hat zwar 4 Räder, ist aber mit 79 Zentimeter ungefähr so breit wie ein herkömmliches Motorrad. Im Stadtverkehr soll man sich damit an anderen Autos vorbeischlängeln können.

Dass das Microcar besonders wendig ist, setzt AEMotion mehrfach in Szene. Es kann sich seitlich bis 35 Grad neigen, wodurch schwungvolle Kurvenfahrten und enge Radien möglich werden.

2 Personen mit 115 km/h

Auch wenn es eine wettergeschützte Fahrerkabine gibt, wird das Gefährt wie ein Motorrad gelenkt und betrieben. So wird beispielsweise das Tempo an der Lenkstange reguliert. In der Kabine ist übrigens Platz für 2 Personen.

Die Höchstgeschwindigkeit des ungewöhnlichen Fahrzeugs beträgt 115 km/h. Der fix verbaute Akku ermöglicht eine Reichweite von bis zu 200 Kilometer. Dazu kommen noch austauschbare Batterien, mit denen die Reichweite um 70 Kilometer gesteigert werden soll.

