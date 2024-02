Microlino Lite: E-Knutschkugel kann man mit Mopedschein fahren

Micro Mobility Systems ist vor allem für seine Tretroller bekannt. Das Unternehmen hat aber auch den Microlino im Programm, ein kleines Elektroauto mit nur einer Tür. An der Vorderseite steigt man in das Fahrzeug ein, das einem legendären Auto aus den 50er-Jahren nachempfunden ist: der BMW Isetta. Die moderne Version der "Knutschkugel" - wie die Isetta früher scherzhaft genannt wurde - gibt es nun auch in einer Version, die man bereits mit Mopedführerschein fahren darf.

In Frankreich und Italien schon ab 14

Auf der Geneva Motor Show hat Micro den Microlino Lite vorgestellt. Das kleine E-Auto entspricht der Fahrzeugkategorie L6e und ist maximal 45 km/h schnell. Damit darf es mit einem Mopedführerschein gefahren werden.

Wie The Verge berichtet, bedeutet das, dass in manchen europäischen Ländern (laut Microlino-Karte Frankreich und Italien) bereits Menschen ab 14 Jahren damit unterwegs sein dürfen. In Österreich könnte der Microline Lite ab 15 Jahren gefahren werden.