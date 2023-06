Mini-Elektroauto kostet 7.000 Euro

Der Ark Zero bietet 2 Personen und einem Hund Platz und hat eine Reichweite von 80 Kilometern.

Das britische Unternehmen Ark Motors hat ein Mini-Elektroauto für den Stadtverkehr präsentiert. Der Ark Zero ist lediglich 1,2 Meter breit und 2,5 Meter lang. Platz soll es für 2 Personen bieten, die allerdings hintereinander sitzen müssen, und einen Hund.

Angetrieben wird der Kleinwagen von einem 2,2 KW Motor, die Höchstgeschwindigkeit gibt der Hersteller mit 45 km/h an. Mit einer Ladung soll der Ark Zero 80 Kilometer weit kommen. Das Mini-Elektroauto ist damit nicht ganz so leistungsfähig wie etwa der Microlino hat aber wohl dasselbe urbane Kund*innensegment im Visier.

➤ Mehr lesen: Mini-Elektroauto Microlino wird endlich gebaut