Dieses deutsche E-Auto soll 50 Jahre lang halten

Die e.Volution GmbH aus Aachen in Deutschland setzt auf nachhaltige E-Mobilität. Die Firma will E-Shuttle- und E-Van-Fahrzeuge herstellen, die 50 Jahre lang fahren können, ohne kaputt zu gehen. "Ein Auto wird nach durchschnittlich 11,3 Jahren von Käufer*innen entsorgt, dabei könnte es deutlich länger fahren", sagt e.Volution-Chef Günther Schuh in einem Gespräch mit T-Online. Schuh hatte zuvor bereits den „Streetscooter“ erfunden, mit dem die Deutsche Post Pakete ausliefert und lehrt an der RWTH Aachen.