Citroën bringt Mini-E-Auto ohne Türen

2 Sitze und keine Türen - der neue Elektro-Buggy von Citroën sorgt für Aufsehen. Klein ist dabei nicht nur der "Ami Buggy II" - so der offizielle Name - an sich, sondern auch der Preis des E-Fahrzeugs. Der liegt nämlich knapp über 10.000 Euro.

Auch mit dem Akku des Flitzers kommt man nicht übermäßig weit. Die Reichweite wird mit knapp 70 Kilometern angegeben, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h. Der Buggy ist also eher für den Stadtverkehr gedacht, als für die Autobahn.

Keine Türen, kein Problem

Zu kalt darf es außerdem auch nicht werden, denn der Buggy hat keine Türen. Diese wurden stattdessen durch Türstangen ersetzt. Eine transparente Abdeckung mit Reißverschluss schützt vor Regen und kann bei schönem Wetter zurückgezogen oder komplett entfernt werden.