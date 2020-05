Windows: Aus für Patch Tuesday

Um Admins auch in Zukunft das Leben einfacher zu gestalten, wurde nun Windows Update for Business angekündigt. Dabei können System-Admins etwa Zeitfenster definieren, in denen die Updates eingespielt werden. Wahlweise können auch die Aktualisierungen nur auf bestimmten Rechnern installiert werden, um zu testen, ob sie korrekt funktionieren. Dieser neue Update-Mechanismus kann auch bereits in den Vorabversionen von Windows 10 getestet werden.

Auch Privatanwender sollen sich in Zukunft entscheiden wollen, ob sie Sicherheitsupdates möglichst schnell erhalten wollen, oder der Systemstabilität Vorrang geben und die Updates erst nach ausführlicheren Tests einspielen wollen.

Gänzlich wird der Patch Tuesday nicht abgeschafft, bei „kritischer Infrastruktur“ will Microsoft vorerst bei der aktuellen Verteilungsstrategie am zweiten Dienstag im Monat bleiben.