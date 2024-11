Preise für Elektronik könnten nach US-Wahl explodieren

US-Tech-Unternehmen fürchten sich vor neuen Zöllen auf chinesische Produkte, die nach der Wahl auf sie zukommen könnten. China ist derzeit der wichtigste Produzent von Handys, Laptops und ähnlichen Produkten wie Spielkonsolen. Als Reaktion auf neue Zölle könnten die US-Unternehmen ihre Preise für US-Kunden erhöhen, wie Ars Technica berichtet.

➤ Mehr lesen: Handy, Kopfhörer, Smartwatch: Darauf sollte man bei Kälte achten

Schon jetzt gibt es in den USA viele Zölle auf chinesische Produkte, die 2018 von Trump eingeführt und dieses Jahr vom derzeitigen Präsidenten Joe Biden dauerhaft gemacht wurden. Neue Zölle auf E-Autos, Halbleiter, Batterien und andere wichtige Tech-Komponenten kamen hinzu.

Bisherige Ausnahme Konsumtechnologien

Was es in den USA derzeit jedoch noch nicht gibt, sind Zölle auf die beliebtesten Konsumtechnologien wie Handys, Laptops und Spielkonsolen. Der Grund ist, dass sich der zuständige Verband Consumer Technology Association (CTA) im Namen großer Marken wie Microsoft oder Sony bisher erfolgreich gegen solche Zölle starkgemacht hatte. So warnte die CTA beispielsweise, dass Zölle auf Videospielkonsolen die Preise um 25 Prozent steigern könnten.

Im US-Wahlkampf sprachen nun allerdings beide Präsidentschaftskandidaten wieder von neuen Zöllen gegen China. Trump möchte etwa 4-mal so hohe Zölle verhängen wie in seiner ersten Amtszeit. Harris findet zwar, dass Trumps Zollvorschlag zu weit geht, hat jedoch im Grunde eine ähnliche Haltung gegenüber China wie Trump.

Die Tech-Unternehmen rechnen nun jedenfalls mit neuen Zöllen auf chinesische Produkte. Es ist zu erwarten, dass sie die höheren Kosten später auch an die Konsumenten weiterreichen werden.