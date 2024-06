Muss es immer ein neues Smartphone sein?

Beim SPEAK OUT 2024 Festival ging es um das Spannungsfeld zwischen Konsum und Nachhaltigkeit.

Die Produktion von Elektrogeräten verschlingt wertvolle und oft knappe Ressourcen. Gleichzeitig schreitet die technische Entwicklung immer noch sehr schnell voran und Kund*innen wollen meist das neueste Smartphone mit der neuesten Technik. Für Unternehmen, die damit Geld verdienen, sich gleichzeitig aber Nachhaltigkeit auf die Fahnen heften wollen, ist das eine schwierige Diskrepanz.

Am SPEAK OUT 2024 wurde im Rahmen der Panel-Diskussion “Zwischen Hochglanz und Refurbished: Muss es immer ein neues Gerät sein?” über das Spannungsfeld zwischen Konsum und Nachhaltigkeit diskutiert. Moderiert wurde das Panel von futurezone-Chefredakteurin Claudia Zettel.

Wunsch nach neuen Smartphones nachvollziehbar

“Der Spagat ist kein einfacher”, sagt Anja Tretbar-Bustorf, VP Corporate Affairs bei Magenta Telekom. Die Kern-Dienstleistung eines Mobilfunkers, also das Bereitstellen seiner Services, sei für sich “nicht besonders sexy”. Darum würden Kund*innen natürlich auf die Smartphone-Marken schauen. Bei der hauseigenen Handy-Serie T-Phone habe man jedenfalls dazugelernt. Während die erste Generation noch kein besonders gutes Eco-Rating hatte, hat man hier für die Folgegeräte nachgebessert.

Auch Maimuna Mosser, CEO bei Google Austria, will die Nachhaltigkeit der hauseigenen Pixel-Handys hervorstreichen. “Unsere Handys haben eine 7-jährige Update-Garantie. Das ist ein Bestandteil dessen, ein Handy länger nutzbar und im Kreislauf zu halten. Dem haben wir uns verschrieben.”

Laila Kriechbaum, Klimaaktivistin bei Fridays For Future, sieht den Wunsch von Kund*innen, ein neues Handy kaufen zu wollen, nicht als verwerflich an. Auch in der Klimabewegung werden moderne Handys verwendet, auch weil man sie braucht. “Es gehört zu unserem Job, den gesellschaftlichen Diskurs mitzuprägen. Da gehört es dazu, ein Smartphone zu nutzen.” Bei Klimaschutz gehe es nicht um individuelle Kaufentscheidungen, es gehe um die großen Fragen, für die die Politik die Rahmenbedingungen schaffen müsse.