Warum Bierdeckel schlechte Frisbees sind

Physiker haben herausgefunden, warum Bierdeckel nicht geradeaus fliegen und haben das in einem YouTube-Video dokumentiert.

Die Frage kam selbstverständlich an einem Abend in einem Lokal auf: Warum fliegen Bierdeckel nicht geradeaus? Forscher der Universität Bonn haben dann in Folge versucht, diese Frage wissenschaftlich zu erklären, und filmten das Flugverhalten runder Bierdeckel mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, nachdem sie davor eine eigene Wurfmaschine gebaut hatten.

Ergebnis der Analyse: Wenn ein geworfener Bierdeckel neben dem anvisierten Tisch landet, muss das nicht unbedingt am Alkoholpegel liegen. Der Grund sei vielmehr "ein Zusammenspiel aus Gravitation, Auftrieb und Drehimpuls-Erhaltung", wie das Team unter dem Titel "Bierdeckel sind schlechte Frisbees" im "European Physical Journal Plus" berichtet. Nach spätestens 0,45 Sekunden beginne ein Bierdeckel unweigerlich abzudriften.