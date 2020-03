NASA-Triebwerke bestehen Härtetest für Mondmission

Kosten, Masse und Energie reduzieren

Sie verbrennen ein Gemisch aus Sauerstoff, Stickstoff und Monomethylhydrazin (MON-25). Die Triebwerke werden für das Programm "Thruster for the Advancement of Low-temperature Operation in Space" (TALOS) von der Firma Frontier Aerospace entwickelt.

Die neue Technologie soll vor allem Kosten, Masse und benötigte Energie von künftigen Raumschiffen reduzieren. So könnte TALOS bereits für den Mond-Lander eingesetzt werden, der 2021 starten soll. Die NASA muss das Design allerdings noch für die Verwendung zulassen.