NASA zahlt fast eine Milliarde US-Dollar für eine Startrampe

Fehler unter Zeitdruck

In weiterer Folge stand das ganze Projekt unter enormem Zeitdruck, weshalb die Konstruktion in Teilen ohne vorhergehende Tests vorangetrieben wurde. Das stellte sich dann wiederum teilweise als fatal heraus und trieb die Kosten in die Höhe. Die NASA hatte es verabsäumt, sich vertraglich gegenüber dem Auftragnehmer ausreichend abzusichern. Die Gesamtkosten werden vom Generalinspekteur nun auf mindestens 927 Millionen Dollar geschätzt.

Zweite Startrampe

Unterdessen wurde bereits ein Auftrag für einen zweiten Mobile Launcher vergeben, der eine größere Version der SLS unterstützen soll. Der Auftrag ging an das Unternehmen Bechtel. Es soll den zweiten Mobile Launcher bis März 2023 für 383 Millionen Dollar fertigstellen - also in der Hälfte der Zeit und zu einem Drittel der Kosten im Vergleich zum Mobile Launcher-1. Der Generalinspekteur hält dieses Ziel aufgrund bisheriger Erfahrungen für unrealistisch.