Was die Menschheit mit dem Mond vor hat

"Houston, der Adler ist gelandet", tönte es vor 50 Jahren aus allen Radios. Am 21. Juli 1969 (europäischer Zeit) betrat US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Das soll sich bald wiederholen. Die US-Regierung will 2024 die erste Frau und den nächsten Mann auf den Erdtrabanten schicken, wie Vizepräsident Mike Pence Ende März 2019 auf Anordnung von Donald Trump verkündet hat. Seitdem sind Weltraumorganisationen weltweit in Aufbruchstimmung. Wir stellen euch die größten Zukunftsvisionen zur nächsten Mondlandung vor.

Zwischenstopp Lunar Gateway

Der „Lunar Orbital Platform Gateway“ (LOP-G) ist eine geplante Raumstation von NASA, ESA, Roskosmos, JAXA und CSA mit flexibler Umlaufbahn um den Mond. Er ist eine Miniatur-Version der Internationalen Raumstation ISS und soll den Astronauten als solarbetriebene Kommunikationdrehscheibe, Forschungslabor sowie temporärer Wohn- und Arbeitsraum dienen. Als Zwischenstation könnte er nicht nur bemannte Expeditionen auf der Mondoberfläche ermöglichen, sondern auch Technologien für spätere Marsmissionen erproben. Sein Bau ist für 2022 anvisiert.