Sunwoda arbeitet an Festkörperbatterie mit 700 Wh/kg Energiedichte

Der chinesische Batteriehersteller hat mehrere Eisen im Feuer und ist überzeugt, dass der Preis von Festkörperbatterien sinken wird.

Sunwoda, einer der großen Batteriehersteller Chinas, hat eine neue Generation von Festkörperbatterien auf den Markt gebracht. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, bis 2027 zumindest im Labor Festkörperbatterien mit einer Energiedichte von mehr als 700 Wh/kg fertigzustellen.

1.000 Kilometer Reichweite möglich

Die bereits fertige Batterie hat eine Energiedichte von 400 Wh/kg und eine Lebensdauer von 1.200 Ladezyklen. E-Autos mit einer Reichweite von 1.000 km sollen damit möglich sein, wie Carnewschina berichtet. Sunwoda verkündete bereits zuvor, eine Produktionslinie mit einer Kapazität von 1 GWh pro Jahr bauen zu wollen. Diese soll 2027 eröffnet werden.

➤ Mehr lesen: Alte E-Auto-Batterien sollen zu Dünger werden

Im Entwicklungsstadium befindet sich auch eine Lithium-Metall-Batterie, die eine Energiedichte von 520 Wh/kg aufweisen soll. Zum Vergleich: Die besten Tesla-Akkus haben eine Energiedichte von etwa 320 Wh/kg, die günstigen LFP-Akkus liegen bei rund der Hälfte.

Langsamer Preisverfall bei Festkörperbatterien

Sunwoda rechnet damit, dass die Kosten von polymerbasierten Festkörperbatterien bis 2026 auf umgerechnet 24 Cent pro Wattstunde fallen, und damit fast den Kosten von Semi-Festkörperbatterien entspricht. Diese enthalten immer noch einen geringen Anteil an flüssigem Elektrolyt. Preise für Lithium-Ionen-Batterien liegen deutlich darunter: 2024 bei 11 Cent pro Wattstunde.