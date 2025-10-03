Revolutionäre Beton-Batterie ist jetzt 10-mal so effizient

Künftig könnte Energie direkt in den Wänden von Gebäuden gespeichert werden. Dieser Vision ist man einen Schritt näher gekommen.

Das effiziente Speichern von Energie ist so etwas wie der "Heilige Gral" der Energiewende. Auf der Suche danach sind Forschende des MIT diesem Wunderding möglicherweise ein Stück nähergekommen. Sie haben gezeigt, wie gut mittlerweile Energie in Beton gespeichert werden kann.

Wäre es eines Tages möglich, ausreichend elektrischen Strom in Betonstrukturen zu speichern, könnte dies zu einer regelrechten Revolution führen. Dann könnte man Energie im Fundament und Wänden eines Hauses, in Brücken, Gehwegen und Parkplätzen speichern.

Der Akku im Fundament

Am Massachusetts Institute of Technology "MIT" wurde die Forschung an einer solchen Beton-Batterie bereits 2023 vorgestellt. Damals benötigte man 45 m³ Beton, um den Tagesbedarf eines Haushalts zu speichern - ungefähr 10 kWh.

Um dieselbe Energiemenge speichern zu können, reichen nun 5 m³. Das sei in etwa das Volumen einer Kellerwand, heißt es in einer Aussendung des MIT. Demnach könne ein Kubikmeter der Beton-Batterie mehr als 2 kWh Energie speichern. Das sei genug, um einen Kühlschrank einen Tag lang zu betreiben, wie die Forscher schreiben.

Damit beziehen sie sich entweder auf einen sehr alten, ineffizienten Kühlschrank, oder auf eine Side-by-Side-Kühl-/Gefrierkombination mit Eiswürfelspender, wie man sie aus US-amerikanischen Serien kennt. Herkömmliche moderne Kühlschränke verbrauchen zwischen 0,5 und 1 kWh am Tag.

