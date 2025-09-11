"Lebender Zement" macht Häuser zu Akkus

So wie bei Fahrzeugen versucht wird, Energie direkt in der Karosserie zu speichern, verfolgt die Forschung bei Gebäuden und Zement ein ähnliches Ziel. Demnach könnte der Zement des Fundaments oder der der Wände als Stromspeicher verwendet werden.

An der dänischen Universität Aarhus wurde eine Zementart entwickelt, die tatsächlich als Akku dienen könnte. Dafür werden spezielle Bakterien (Shewanella oneidensis) in die Zementmatrix eingebettet, sodass daraus ein biohybrider Superkondensator wird. Dieser kann elektrische Energie speichern und wieder abgeben.

➤ Mehr lesen: E-Autos: Ganze Karosserie soll zum Akku werden

Speicherfähigkeit bleibt erhalten

Selbst wenn die Mikroben abgestorben sind, bleibt die Fähigkeit, Energie zu speichern, erhalten. Das schreibt das Forschungsteam in einem Fachartikel. Über ein integriertes Mikronetzwerk könnten dem Zement neue Nährstoffe zugefügt werden, wodurch sich die Mikroben wieder zum Leben erwecken lassen.

Auf diese Weise sei es möglich, rund 80 Prozent der ursprünglichen Speicherkapazität wieder herzustellen. Hitze und Kälte könne dem lebenden Stromspeicherzement nichts anhaben, heißt es.

"Das ist nicht nur ein Laborexperiment", sagt Qi Luo, der an der Forschung beteiligt ist: "Wir stellen uns vor, dass diese Technologie in reale Gebäude integriert wird – in Wände, Fundamente oder Brücken." Dort könne sie erneuerbare Energiequellen, wie Solarpaneele oder Windräder, durch lokale Energiespeicherung unterstützen.

➤ Mehr lesen: Wie realistisch sind Atom-Diamant-Batterien, die ewig halten?