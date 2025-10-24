Alte E-Auto-Batterien sollen zu Dünger werden

Dass die Methode funktioniert, haben die Forschenden bereits bewiesen. Nun geht es darum, das Verfahren auf einen größeren Maßstab auszudehnen.

Rund 10 Jahre bzw. 1.000 Ladezyklen dauert es, bis eine Batterie in einem E-Auto unter 70 Prozent der ursprünglichen Kapazität fällt und damit ausgedient hat. Dann kann man sie zwar noch weiter verwenden, zum Beispiel für einen sekundären Energiespeicher. Doch irgendwann muss man sich die Frage stellen: Was tun, mit den verwendeten Materialien? „Derzeit kostet das Recycling der Batterien mehr als der Wert der zurückgewonnenen Materialien“, sagt der Forscher Deyang Qu von der University of Wisconsin-Milwaukee (UWM). Er und sein Team haben nach einer Möglichkeit gesucht, wie sie die Materialien wirtschaftlich nachhaltig nutzen können und haben einen Weg gefunden, um sie für die Herstellung von Dünger zu nutzen. ➤ Mehr lesen: Batterien recyceln sich mit kontrolliertem Kurzschluss selbst

Gegen die Abhängigkeit Immer mehr E-Autos sind auf den Straßen unterwegs. Häufig werden Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus genutzt, um die Autos mit Energie zu versorgen. Das Problem bei Lithium ist, dass es in nur wenigen Ländern der Erde abgebaut wird. Das führt zu einer ökonomischen Abhängigkeit und zu der Angst, dass es eines Tages zu Lieferkettenproblemen kommen könnte. Abhängigkeit herrscht in den USA auch in Bezug auf Dünger, da das Land diesbezüglich auf Importe angewiesen ist. Dünger wird aber für die Felder von Landwirtinnen und Landwirten benötigt, um die darauf wachsenden Pflanzen mit essenziellen Nährstoffen zu versorgen. Stickstoff und Phosphor sind zum Beispiel notwendig, damit Pflanzen gut gedeihen und die Menschen mit ausreichend Nahrungsmitteln versorgt werden können. ➤ Mehr lesen: Hightech-Schleim löst große Probleme von Akkus

Wie aus Batterien Dünger werden kann Viele E-Autobatterien werden also jetzt oder in den nächsten Jahren das Ende ihrer Lebensdauer erreichen. Da das herkömmliche Recycling meist kostspielig ist, hat das Team von Qu eine Möglichkeit gefunden, die Basis für Dünger aus den Batterien herzustellen.

Der Forscher Deyang Qu mit einer Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie © UWM Photo/Troye Fox