Video: Electron-Rakete brachte drei US-Satelliten fürs Militär ins All

180 Kilogramm Satelliten

Die Rakete flog eine Mission für das Space Test-Programm des US-Verteidigungsministeriums namens STP-27RD in Zusammenarbeit mit der Innovationseinheit für Verteidigung. Die drei Satelliten hatten zusammen eine Masse von 180 Kilogramm.



Der größte der drei Satelliten ist Harbinger, ein 150-Kilogramm-Satellit, der von York Space Systems für das US Army Space and Missile Defense Command gebaut wurde. Das Weltraumfahrzeug demonstriert die Fähigkeit zur Bildgebung von Radarbildern und Abwärtsstrecken mit hoher Bandbreite in einem kleinen Satelliten. Der Satellit ist der erste, der von York, einem in Denver ansässigen kleinen Hersteller, gebaut wurde, um den Orbit zu erreichen.

Ebenfalls beim Flug dabei ist mit dem CubeSat-1 (SPARC-1) ein Würfel mit sechs Einheiten, der vom Luftwaffenforschungslabor in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Militär gesponsert wird, um die modulare Raumfahrzeug-Avionik zu testen. Der dritte Satellit ist das Falcon Orbital Debris Experiment (Falcon ODE) der Air Force Academy, ein Würfel mit einer Einheit, der zwei Edelstahlkugellager freigeben wird, die als kalibriertes Radar und als optische Ziele für Bodensensoren dienen.