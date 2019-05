Video: Blue-Origin-Rakete erfolgreich gestartet und gelandet

Es war der elfte Testflug für die Raumkapsel "New Shepard" des privaten Raumfahrtunternehmen "Blue Origin" von Amazon-Gründer Jeff Bezos. In der Raumkapsel waren bei dem suborbitalen Testflug keine Menschen an Bord. Allerdings hatte Blue Origin einige wissenschaftliche Geräte an den Rand des Weltraums gebracht.

Der Start ging um 15:30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit über die Bühne. Die NASA hat den Testflug live über ihren YouTube-Kanal übertragen. Eine offizielle Bestätigung ist noch ausständig, es wirkt jedoch, als wäre der Start, Flug und Landung erfolgreich gewesen. Die Raumkapsel erreichte dabei eine Höhe von 106 Kilometern. Nach 10 Minuten und 10 Sekunden waren sowohl Kapsel, als auch Booster wieder gelandet.