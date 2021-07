Foodnotify hilft Gastwirten bei Auflistung von Allergenen

Seit Dezember vergangenen Jahres gilt die neue EU-Lebensmittelverordnung, wonach auch Gastwirte die 14 Hauptallergene in ihren Speisen ausweisen müssen. Was Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten entgegenkommen soll, hat auf Seiten der Betriebe aber auch für Unmut gesorgt. Denn viele fühlen sich nicht imstande, die Informationspflicht zu bewältigen. Genau da setzt das Wiener Jungunternehmen Foodnotify an. Das Start-up hat eine App entwickelt, die Restaurants, Bars und anderen Lokalen dabei hilft, die Allergene auf den Speisekarten oder in Rezeptangaben einfach auszuweisen. Es müssen dazu nur die Zutaten für die jeweiligen Rezepte eingegeben werden, auf Basis derer die App die Speisekarten generiert. Diese können dann ausgedruckt werden. Auch kurzfristige Änderungen auf den Speisekarten sollen damit unkompliziert adaptierbar sein.

“Wir arbeiten exklusiv mit der wissenschaftlichen Datenbank der Firma nut.s. Diese umfasst mehr als 20.000 Zutaten und Lebensmittel, die von Ernährungswissenschaftlern überprüft und gepflegt werden”, erklärt Thomas Primus, Geschäftsführer von Foodnotify, gegenüber der futurezone. Weitere Datenbankanbindungen seien in Planung. “Im Sommer werden wir an die 230.000 Produkte in unserer Datenbank haben und bis Ende des Jahres eine halbe Million”, sagt Primus.