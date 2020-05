Erste Android-Apps für Chrome OS veröffentlicht

Die Android-Apps Duolingo, Evernote, Sight Words und Vine können ab sofort auch auf Chromebooks genutzt werden, teilte Google am Donnerstag in seinem Chrome Blog mit .

Ermöglicht wird dies durch das Projekt App Runtime for Chrome (Beta), das Google im Juni auf seiner Entwickler-Konferenz i/o vorstellte. Google will in den kommenden Monaten mit weiteren Android-Entwicklern zusammenarbeiten, um mehr Android-Apps auf Chrome OS zu bringen.