Lego bringt SLS-Riesenrakete der NASA und Milchstraße

Riesenrakete und Galaxie

Gleichzeitig bringt Lego ein Set der Milchstraßen-Galaxie auf den Markt - für 199 Euro. Beide Modelle werden ab 18. Mai zu haben sein. Die Lego-Milchstraße beinhaltet 3.091 Teile und kommt in Form eines Bilderrahmens. Dieser misst 40 x 26 Zentimeter und ist 5 Zentimeter tief. Mit dabei ist auch ein "You are here"- Stecker.

Zusammengebaut kommt die Lego-SLS-Rakete inklusive Startrampe auf eine Höhe von 70 Zentimeter. Das Modell besteht aus insgesamt 3.601 Teilen, Minifiguren sind keine dabei.

➤ Mehr lesen: Lego bringt Set zu Kultspiel Pac-Man