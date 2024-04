CPU-Automat spuckt Intel Core i7-8700 um 3 Euro aus

In Japan gibt es eine Reallife-Lootbox in der verschiedene Intel-Chips stecken.

Die Gacha-Automaten in Japan und anderen ostasiatischen Ländern sind am ehesten mit den größeren Kaugummiautomaten zu vergleichen, die hierzulande kaum mehr zu finden sind - oder auch Lootboxen in einem Videogame. Beim Gashapon-Spiel handelt es sich um eine Lotterie im Kleinen.

Man wirft Geld ein, dreht den Mechanismus und erhält einen Gewinn - meist eine Kleinigkeit, manchmal etwas Wertvolleres und selten ist auch der Hauptgewinn dabei, der ausgeschildert ist und dazu dient, Leute anzulocken.

In der Regel stecken in den Gacha-Automaten kleine abgepackte Spielsachen wie Hello-Kitty-Figuren, Spielzeugautos oder ähnliches. Vor einem Computerfachgeschäft in Japan steht jedoch eine ganz besondere Gashapon-Maschine, die Intel-Prozessoren ausspuckt.

