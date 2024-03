Warum Japan einen 260-Millionen-Liter-Tank in einen Berg baut

In der gigantischen wissenschaftlichen Anlage Hyper-Kamiokande sollen die kleinsten Teilchen des Universums untersucht werden.

600 Meter unter der Oberfläche eines Berges in Japan, in einer ehemaligen Mine, entsteht zur Zeit ein zylindrischer Hohlraum, der künftig 260 Millionen Liter hochreines Wasser fassen soll. Zur Wasserversorgung dient die 71 Meter hohe und 68 Meter breite Kaverne aber nicht. Es ist auch kein Pumpspeicherkraftwerk. Stattdessen sollen im so genannten Hyper-Kamiokande die kleinsten Teilchen des Universums erforscht werden: Neutrinos.