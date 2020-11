Neutrinos aus dem Zentrum der Sonne begeistern Forscher

DIe Physiker Hans Bethe und Carl Friedlich von Weizsäcker haben in den späten 1930er-Jahren einen Prozess entdeckt, mit dem Wasserstoff im Zentrum von Sternen zu Helium fusioniert wird. Dabei wird ein Umweg über schwerere Elemente genommen, nämlich Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff, weshalb man auch vom CNO-Zyklus spricht. Der CNO-Zyklus ist in der Theorie die vorherrschende Form der Fusion in besonders massereichen Sternen. In der Praxis konnten Spuren davon jedoch noch nie nachgewiesen werden - bis jetzt.

Neutrinos aus CNO-Zyklus

Wie NBC News berichtet, haben Forscher im italienischen Partikel-Detektor Borexino erstmals Neutrinos aufgefangen, die von einem CNO-Zyklus innerhalb der Sonne stammen. Bei den Fusionsprozessen innerhalb von Sternen werden Neutrinos freigesetzt. Die besonders winzigen Partikel (eine Milliarde Mal kleiner als Protonen) durchdringen Materie normalerweise ohne jegliche Interaktion. Mit Borexino wurde ein besonders sensibles Messinstrument geschaffen, dass sie dennoch aufspüren kann.