Wie im antarktischen Eis nach Dunkler Materie gesucht wird

Dunkle Materie

Die Astrophysiker, die Neutrinos an der Antarktis messen, können so genau nachvollziehen, woher sie kommen. Unsere Sonne gibt beispielsweise eine große Zahl an Neutrinos ab. Sie entstehen außerdem bei einer Supernova. Neutrinos verraten uns, ob ein Stern explodiert ist, bevor man das Ereignis auf der Erde sehen kann oder geben Hinweise darauf, ob ein Blazar gerade ausbricht. Ein Blazar ist ein aktiver galaktischer Kern. Minuten, nachdem solche Neutrinos gemessen wurden, werden sie an Partner wie dem Fermi Gamma-ray Space Telescope der NASA weitergeleitet, die so noch rechtzeitig an der richtigen Stelle nach einem solchen Ereignis suchen können.

Doch eines der größten Ziele von IceCube ist die Suche nach Dunkler Materie. Denn obwohl man weiß, dass sie nach den bestehenden Gesetzen des Universums existieren muss, ist ihr direkter Nachweis bisher noch nicht gelungen. Von der Erde aus können nur diejenigen Teilchen gemessen werden, die Licht abgeben, denn das Licht ist es, was gemessen werden kann. Dunkle Materie hat ihren Namen aber nicht ohne Grund: Sie gibt kein Licht ab. Trotzdem muss sie da sein, denn etwas bestimmt, warum sich kosmische Objekte, etwa Sterne, so schnell in ihrer Umlaufbahn bewegen. Allein durch die Gravitation lässt sich diese Geschwindigkeit nicht erklären, also muss etwas anderes da sein: Dunkle Materie.