Paralleluniversum: Das sagen die Forscher über ihre Entdeckung

Was ist in der Antarktis passiert, dass auf ein solches Spiegeluniversum schließen lassen könnte? ANITA hat eine Anomalie entdeckt die Neutrinos zeigen könnte, die eine extrem hohe Energie haben. So hoch, dass sie es eigentlich nicht einfach durch die Erde schaffen könnten, ohne auf andere Partikel zu krachen.

„Sie bewegen sich wie Steine, die man über einen See springen lässt. Sie stoßen an andere Teilchen und verlieren immer weiter an Energie“, erklärt Safa. Für Neutrinos, die durch die Erde geflogen sind, war ihre Energie zu hoch. Ignoriert man alle anderen Erklärungen, kann man zur Schlussfolgerung kommen, dass im Inneren der Erde Neutrinos aus Dunkler Materie entstehen, die auf die Existenz eines Spiegeluniversums hinweisen könnten.

Rätsel des antarktischen Eis

Das ist eine Theorie und sie kann natürlich solange bestehen, bis sie widerlegt wurde. Die Wissenschaftler präsentierten aber andere, sehr viel wahrscheinlichere Lösungen für das Rätsel. Eigentlich hätte auch IceCube diese Neutrinos messen müssen, da die Sensoren des Detektors viel feiner sind als die von ANITA, der Einfallswinkel aber die Messstation hätte treffen müssen. Doch sie konnten keinen Hinweis darauf in ihren Daten finden. Eine der wahrscheinlichsten Erklärungen für Safa ist, dass man zu wenig über das antarktische Eis weiß.

So könnten die Neutrinos nicht durch die Erde geflogen sein, sondern trafen von oben auf das Eis. Dort wurden sie von einer unbekannten Eis-Formation reflektiert und so verändert, dass IceCube sie nicht entdecken konnte. Eine ähnliche Erklärung wäre die Neutrinooszillation. Bisher konnten 3 Arten von Neutrinos nachgewiesen werden. Die Teilchen können zwischen diesen Arten hin- und herwechseln. Auch so können sie einem Detektor wie IceCube entgehen. Oder bei der Entdeckung handelt es sich um eine vierte, bisher unbekannte Art von Neutrinos.

„Die Geschichte von Neutrino-Physik dreht sich um Anomalien, so finden wir neue Arten von Neutrinos. Deshalb sind wir Physiker immer aufgeregt, wenn wir so eine Entdeckung machen, denn es könnte bedeuten, dass wir auf etwas bisher unbekanntes stoßen“, sagt Safa. Bevor jedoch erneut eine solche Anomalie auftaucht, wird man nicht herausfinden, was wirklich dahinter steckt. Ein wirklich spannendes Rätsel also, das es zu lösen gilt – auch, wenn es schlussendlich „nur“ Aufschluss über das Eis auf unserem eigenen Planeten gibt.

