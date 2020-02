NASA: Satellitenbild zeigt, wie schnell Eis in der Antarktis schmilzt

Jetzt zeigen neue Bilder der NASA, wie sich die Hitzewelle auswirkt. Die zwei Bilder wurden am 4. Und 13. Februar von einem Satelliten aufgenommen. Sie zeigen die nördliche Spitze der antarktischen Halbinsel.

Die Hitzewelle hat am 5. Februar begonnen. In etwas mehr als einer Woche ist nicht am Rand von Eagle Island Eis und Schnee geschmolzen. Auch in der Mitte haben sich Seen mit Schmelzwasser gebildet. Laut der NASA wurde eine Fläche von 1,5 Quadratkilometern Schnee mit Schmelzwasser durchzogen. Dies ist auf dem Satellitenfoto als blaue Stellen erkennbar. „Ich habe noch nie gesehen, dass sich in der Antarktis Seen mit Schmelzwasser so schnell entwickeln“, sagt Mauri Pelto, Gletscherforscher am Nichols College.