Forscher haben Rätsel um Dunkle Materie möglicherweise gelöst

Die Dunkle Materie gehört zu den größten Rätseln der modernen Physik. Sie soll rund 80 Prozent der gesamten Masse im Universum ausmachen, ist aber nicht sichtbar und wurde noch nie direkt beobachtet. Klar ist, dass es sich jedenfalls um Masse handeln muss.

Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Erklärungsversuchen, sind Forscher nun auf eine neue Theorie gestoßen. Laut den Forschern von der University of York wurde in der Vergangenheit nach den falschen Kandidaten für Dunkle Materie gesucht. Plausible Kandidaten für die Bestandteile Dunkler Materie seien ihrer Ansicht nach die so genannten Hexaquark d* Teilchen.

Auf die Zusammensetzung kommt es an

Normalerweise setzen sich die Grundbausteine von Materie beispielsweise aus Protonen und Neutronen im Atomkern zusammen, welche aus jeweils drei Quarks bestehen. Die nun gesuchten Teilchen bestehen hingegen aus sechs Quarks. Und dieses Hexaquark d* könnte Eigenschaften besitzen, die sie möglicherweise zum Anwärter der lange gesuchten Teilchen der Dunklen Materie machen.