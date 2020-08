Astronomen finden verschollenen Neutronenstern

Kein Schwarzes Loch

In der Studie schließen die Forscher andere Möglichkeiten aus. Ein Pulsar passt nicht in das Datenmodell. Die gemessenen Neutrinos legen nahe, dass sich kein Schwarzes Loch geformt hat. Außerdem würde ein Schwarzes Loch das Glühen nicht ausreichend erklären. Deshalb sei ein heißer Neutronenstern die wahrscheinlichste Erklärung, so die Forscher.

Mit der Entdeckung ist NS 1987A der jüngste jemals gefundene Neutronenstern. Davor hatte dieser Titel der Neutronenstern von Cassiopeia A inne. Die Supernova dazu ereignete sich im 17. Jahrhundert, 11.000 Lichtjahre von der Erde entfernt.

NS 1987A kann dabei helfen, die Entwicklung und das Verhalten von Neutronensternen weiter zu beobachten. Allerdings könne man die Existenz erst endgültig bestätigen, wenn der Neutronenstern direkt beobachtet wird – und nicht nur sein Glühen. Es wird wohl noch Jahrzehnte dauern, bis die Staubwolken der Supernova-Überreste den Blick auf NS 1987A freigeben.